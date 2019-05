阿拉巴馬州通過法案 差不多全面禁止婦女墮胎

【KTSF 張麗月報導】

阿拉巴馬州州長週三簽署通過最嚴厲的反墮胎法案,就算婦女因為性侵和亂倫而懷孕,都不准墮胎,違法的醫生會被刑事檢控,民權組織表明會提出訴訟。

阿拉巴馬州參議院週二晚以25票對6票,通過名為《人命保障法案》,幾乎完全禁絕墮胎,就算因為強姦或亂倫而懷孕,都不准做人工流產手術,除非孕婦生命有嚴重健康風險,而且孕婦本身不會被起訴,但執行墮胎手術的醫生,將被刑事檢控,最高刑期99年,企圖執行墮胎手術的醫生,也要面對十年監禁。

阿州共和黨籍州長Kay Ivey週三已簽署通過法案,法案將於6個月後生效。

阿拉巴馬州參眾兩院先後通過這項反墮胎法案,惹來兩黨議員激烈反應。

共和黨州參議員Clyde Chambliss說:”如果你認為生命一早開始,如我所想,生命就有權利。”

民主黨州參議員Bobby Singleton說:”因為你們不理性侵和亂倫懷孕,不理母親懷有不足磅孩子,不理真實的嬰兒,你們只懂攻擊和握殺他們。”

這次在州參議院投贊成票的25位議員是清一色的白人男性,令法案更加遭到女權陣營的猛烈抨擊,家計會權益人士直指這些議員為政治利益及選舉,而漠視女性的生命。

西南部家計會權益組織Staci Fox說:”他們用喬治亞州、阿拉巴馬州與密西西比州女性的生命來玩政治遊戲,他們公然放肆去做,他們明知也公開表明這些法例違憲 但不在乎。”

美國公民自由聯盟已表明,當州長簽署法案,就馬上提出訴訟。

反墮胎的議員說,預料法案會在下級法院遇到阻力,到時可能上訴到聯邦最高法院,直接挑戰1973年的Roe vs Wade案最高法院支持婦女有墮胎權的裁決。

除了阿拉巴馬州,全美還有16個州已通過或準備通過反墮胎法例,包括阿肯色、喬治亞、肯塔基、印第安拿、密西西比、田納西、密蘇里、俄亥俄;北卡羅萊納、猶他、內華達、紐約、南北達科他,以及佛蒙特等州份。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。