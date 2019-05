【KTSF 崔凱橋報導】

加大柏克萊警方正在追捕一名亞裔男子,他涉嫌在校園的廁所內放置一部攝像鏡頭偷拍,案件涉及多名受害人。

警方公佈照片,懷疑這名男子放置攝影機,與偷拍案有關。

當局在3月15號收到接報指,在Moffitt圖書館4樓的一間洗手間內,發現一部攝影機。

警方在攝影機內發現,當日有5名受害人被偷拍,另外有13名受害人,懷疑在去年10月15號和18號在同一地點被偷拍。

任何人有疑犯的線索,請與加大柏克萊警方聯絡。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。