特朗普頒行政命令保障美國通訊網絡安全

【KTSF 江良慧報導】

美中貿易戰升溫之際,特朗普總統週三宣佈全國進入緊急狀態,以保障美國的通訊網絡,此擧賦予聯邦政府廣泛權利,可以禁止美國企業和包括華為等外國供應商做生意。

特朗普是以行政命令形式宣佈緊急狀態,說外國對手利用美國電訊科技和服務的弱點,更指出經濟和工業間諜行爲尤其令人關注。

有關命令授權商務部長阻止涉及由外國對手管控的公司所建造的通訊科技的交易,這些科技令美國安全置於不可接受的風險,又或者會對支援重要日常公共服務的網絡構成間諜或破壞的風險。

行政命令並沒有點名任何國家或企業,白宮官員也很小心地避免提及任何公司,不過商務部也在差不多同時間宣佈,把華為和其70間附屬公司加入一個可疑企業的名單。

這個名單不會禁止華為出售或轉讓科技到美國企業,但在進行這些交易前,必須先得到商務部許可,原因是商務部認為,有理由相信華為涉及的行為違反美國國家安全和外交政策利益。

一旦商務部認爲交易會傷害美國國家安全和外交政策利益,就會拒絕發出執照,似乎對華為極為不利。

根據行政命令,商務部要和其他政府部門合作,在150天内制定實施計劃。

