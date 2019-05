美中貿易戰令美國建房和裝修費用也上漲

【KTSF 江良慧報導】

美國對進口中國貨加徵關稅,除了令民生用品漲價之外,興建房屋和裝修的費用也會上漲。

在華盛頓州的一間專門售賣花岡岩和雲石材料的公司,貨倉可以看到有機械人切割和打磨櫥櫃檯面,商店的東主Kurt Karimov表示,現在櫥櫃檯面的最新潮流,就是用石英。

Karimov說:”人造的、改造的石英,來自中國。”

幾乎所有石英都是來自中國,但由於特朗普的貿易戰,關稅也越來越高,幾乎是400%至600%。

Karimov手頭上有足夠的石英材料,保障他的顧客在未來幾個月内都不需要擔心大幅加價,他現在盡量向那些有在越南、菲律賓或南韓等地設廠的中國公司進貨。

Karimov說:”我相信現在的關稅是25%,總比500%好,但怎樣也會反映到客人身上。”

所以要裝修廚房的家庭,都要預期會加價,除了私人商業外,公營機構也不能倖免。

Central Puget Sound分區運輸管理局發言人Scott Thompson說:”我們ORCA系統的儲值卡,都是從中國進口的。”

這個公共運輸系統發言人表示,這些電子收費系統的儲值卡,因為加徵25%關稅,已經加價48美分,而公共運輸機構要買75萬張卡,所以開支增加40萬,當局會從緊急基金撥款因應。

