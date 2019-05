【KTSF】

南灣聖荷西警方日前逮捕一名涉嫌專門針對亞裔女性下手搶劫皮包的人。

嫌犯Pablo Cabrera上週六落網,他也是一名爆竊罪案的假釋犯。

他涉嫌在5月6日,於聖荷西市Tower Lanes 1500號街區,非常暴力地搶劫一名亞裔女性的皮包。

當時受害人和女兒正在上樓梯,突然被匪徒搶走皮包,而且還被拉扯下好幾階的樓梯,過程被監控電視拍攝下來。

警方循線在上週六將嫌犯逮捕,並在他的住處找到其他證據,顯示他還涉嫌犯下多宗搶劫案,專找背著昂貴皮包的亞裔婦女下手。

