【KTSF 黃恩光報導】

舊金山機場委員會屬下的特別資訊委員會,一致通過將舊金山國際機場國際航站大樓的出境大廳,以已故李孟賢市長命名。

由機場委員以及社區領袖組成的特別資詢委員會,經過多個月的討論和研究,週一一致通過將大廳命名為李孟賢市長國際航站樓大廳。

未來旅客進入大廳,會在大堂正中央上方看見李孟賢市長的名字。

另外,在大廳的牆上,會懸掛李孟賢肖像的浮雕,並播放有關李孟賢生平事蹟的片段,未來還會擺放李孟賢的雕像。

李孟賢前年年底因心臟病逝世,華裔社區領袖一直爭取舊金山國際機場的國際航站大樓改名,以紀念這位舊金山首位華裔市長,命名決議案將會交由機場委員會全體成員表決。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。