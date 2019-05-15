舊金山市民對政府評分出爐 市民最不滿哪項服務（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山最新一份兩年一度對政府的評分調查結果出爐，市民對政府評分為B-，各項服務中，公共交通獲得最低分。

該份報告週一由舊金山審計處公佈，調查隨機抽取2,218名舊金山居民，以包括中文在內的多種語言進行電話訪問，誤差幅度為2.08%。

受訪者種族中，51%為白人，22%為亞裔。

調查報告多個類別中，受訪者對公共運輸服務評分最低，平均得分為C+。

有市民說，試過等巴士等很久，巴士都不來，時間又改來改去，等到不耐煩。

相比2017年的報告，僅有Muni司機的禮貌程度有改進，獲得B。

有長者說：”有些司機好，有些不好，你明知有老人家拿著拐杖走路，他立即關門開車，那些司機就不好，有些人很好的，他開車，看見你用拐杖走路，他都停下來，讓我上車。”

而Muni的人流控制能力就獲得最低分，只有C。

受訪人士中，有55%年收入最少10萬元，結果發現，低收入受訪者對Muni的評分，比中高收入的受訪者高，受訪者中有超過一半人認為，無家可歸者問題是舊金山頭號問題，並有超過七成人認為情況惡化。

不過有市民說：”最不好的就是幫助無家可歸者幫得太離譜，我們許多顧客是中等收入人士，住一間小小的房子，三，四個人住一間房，無家可歸者呢？就蓋新房子給他住，如果我們這樣幫助無家可歸者，將來會不會更多露宿者呢？”

此外，對比前年，調查報告中治安和街道清潔方面也被受訪者認為問題有惡化。

報告中僅有3個類別評分比兩年前上升，分別是獲得最高分A-的圖書館服務，公園設施和311服務熱線，後兩者都獲得B+的評分。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。