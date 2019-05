舊金山市民對政府評分出爐 市民最不滿哪項服務（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山最新一份兩年一度對政府的評分調查結果出爐,市民對政府評分為B-,各項服務中,公共交通獲得最低分。

該份報告週一由舊金山審計處公佈,調查隨機抽取2,218名舊金山居民,以包括中文在內的多種語言進行電話訪問,誤差幅度為2.08%。

受訪者種族中,51%為白人,22%為亞裔。

調查報告多個類別中,受訪者對公共運輸服務評分最低,平均得分為C+。

有市民說,試過等巴士等很久,巴士都不來,時間又改來改去,等到不耐煩。

相比2017年的報告,僅有Muni司機的禮貌程度有改進,獲得B。

有長者說:”有些司機好,有些不好,你明知有老人家拿著拐杖走路,他立即關門開車,那些司機就不好,有些人很好的,他開車,看見你用拐杖走路,他都停下來,讓我上車。”

而Muni的人流控制能力就獲得最低分,只有C。

受訪人士中,有55%年收入最少10萬元,結果發現,低收入受訪者對Muni的評分,比中高收入的受訪者高,受訪者中有超過一半人認為,無家可歸者問題是舊金山頭號問題,並有超過七成人認為情況惡化。

不過有市民說:”最不好的就是幫助無家可歸者幫得太離譜,我們許多顧客是中等收入人士,住一間小小的房子,三,四個人住一間房,無家可歸者呢?就蓋新房子給他住,如果我們這樣幫助無家可歸者,將來會不會更多露宿者呢?”

此外,對比前年,調查報告中治安和街道清潔方面也被受訪者認為問題有惡化。

報告中僅有3個類別評分比兩年前上升,分別是獲得最高分A-的圖書館服務,公園設施和311服務熱線,後兩者都獲得B+的評分。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。