原料和人工價格飛漲 聖荷西市府延後修補道路坑洞

南灣聖荷西市在新的財政預算中,為修復道路上的坑洞預留了大量資金,但是由於道路施工所需的原料和人工價格飛漲,原定的道路修復計劃將作出修改。

兩個月前聖荷西市議會曾通過一項財政案,會為修復聖荷西市道路注入資金,但是交通部最近修改了這項預算案,原因是有很多道路修復的費用,遠超出了工程師所的估算。

比如其中一個項目,是將一個長達58英里的路面重鋪,但是大部分工程隊的報價,都比預算高出了35%左右,甚至還有高出預算61%的報價。

其中的原因是,鋪路所用的原料價格上漲了20%,而且道路施工隊的工薪,相比2018年也上升了36%,由每小時31元增長到每小時42元。

聖荷西交通部發言人Colin Heyne說:”我們本來預計時薪上漲約10到30美分,但現在漲了11元。”

聖荷西市議員Johnny Khamis則指出,加州施工隊工人的薪資,近幾年一直增長很快,比如道路檢驗員和混合匠人的普遍薪資,在2016年是每小時18元,到了2017年漲到33元,今年更漲到到44元。

Khamis說:”預計明年將會達到每小時50元,再下一年可能會加到60元以上,如果薪資如此增長,我們將有大麻煩。”

但是當地的建築貿易公司主管David Bini就表示,建築工人的薪資很合理,因為在前幾年,工人的薪資完全沒有增長,直到這兩年才開始上調。

Bini說:”我不認為有人在本市能靠時薪42元來養家。”

這位聖荷西的道路劃線工人,目前薪資為每小時33元,他表示,如果能上漲到超過40元,那他將有更多時間陪伴家人。

道路劃線工人Leo Murillo說:”與家人共度更多時間,去公園陪孩子玩,花更多時間和妻子在一起。”

鑑於物料和人工價格都超出預算,交通部最終決定,今年將集中人力和財力,重新鋪築大約300英里的道路,至於其它的道路建設項目將會延後處理。

