勇士新球場將舉辦招聘會 提供2,500個工作機會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

計劃今年秋季啟用,位於舊金山的NBA金州勇士新球場Chase Center,將在下個月舉辦3場招聘會,預計有近2,500個工作機會。

位於舊金山Mission Bay的Chase Center新球場,有超過18,000個座位,除了是勇士隊的主球場,還可以舉辦演唱會等其他娛樂活動。

Chase Center計劃於6月舉辦3場招聘會,目前聘請的職位包括公用設施技工、接待員、保安、售票員、電梯操作員,以及客戶體驗代表等。

第一場招聘會屬於內部招聘,只針對目前在Oracle球場工作的員工,時間是6月6日星期四,第二和第三場則對外公開招聘,時間分別是6月22日星期六,以及6月24日星期一。

另外6月15日星期六,還有一場與找工作有關的Workshop,即招聘諮詢會。

有關更多詳情,民眾可上網查詢,網址:http://chasecenter.com/jobs

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。