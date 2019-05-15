勇士新球場將舉辦招聘會 提供2,500個工作機會（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

計劃今年秋季啟用，位於舊金山的NBA金州勇士新球場Chase Center，將在下個月舉辦3場招聘會，預計有近2,500個工作機會。

位於舊金山Mission Bay的Chase Center新球場，有超過18,000個座位，除了是勇士隊的主球場，還可以舉辦演唱會等其他娛樂活動。

Chase Center計劃於6月舉辦3場招聘會，目前聘請的職位包括公用設施技工、接待員、保安、售票員、電梯操作員，以及客戶體驗代表等。

第一場招聘會屬於內部招聘，只針對目前在Oracle球場工作的員工，時間是6月6日星期四，第二和第三場則對外公開招聘，時間分別是6月22日星期六，以及6月24日星期一。

另外6月15日星期六，還有一場與找工作有關的Workshop，即招聘諮詢會。

有關更多詳情，民眾可上網查詢，網址：http://chasecenter.com/jobs

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