【KTSF 黃恩光報導】

一股微弱的大氣河風暴正吹襲灣區,帶來類似冬季的風雨,灣區週三晚廣泛地區下雨,氣象局預測未來一個星期風雨陸續有來。

灣區早上已經開始下雨,雨勢有時頗大,氣象局預測週三晚最大雨,而且會吹強風。

週三晚到週四,有可能出現雷暴和落雹,灣區普遍降雨量介乎半吋到一吋,北灣和沿岸山區降雨量更有機會達到兩吋。

週四有八成機會下雨,週五會有陽光,預料另一股風暴週六抵達,週末會下雨,氣象局預測下雨的天氣會持續至下週二。

另外,氣象局對Sierra山區發出冬季風暴警告,由週三午夜到週五清晨生效,當地會有大風雪。

氣象局表示,5月春天季節出現這樣的天氣較為罕見,本週的降雨量和雨季的正常雨量,不能相提並論,但這場風雨的雨量有機會超過往年5月份雨量的總和。

