柏克萊加大華裔男學生獲頒大學獎章最高殊榮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大一名華裔男學生，獲頒發大學獎章的最高殊榮，究竟這位21歲的畢業生，有甚麼卓越表現呢？

各項全能的Tyler Chen修讀工程系，年紀輕輕在各個工程範疇上都取得成就。

Chen曾自組小隊，希望實現研發SpaceX公司總裁Elon Musk構思的Hyperloop真空管高速列車計劃，他們的試驗品入圍SpaceX公司2017年Hyperloop設計比賽決選。

此外，Chen都熱愛生物工程，他正鑽研一套基因測序裝置。

Chen亦都在makeathon發明活動中，與多名組員合作，為一名灣區殘疾女士發明了一個拑子，方便她執拾地上的物品。

Chen的父親是華裔，也是一名工程師，母親是白人，職業是生物學家，Chen一家四口有個共同興趣，就是跆拳道。

Chen以3.96 GPA學分畢業，將會在史丹福大學進修生物工程系博士學位，獲頒發柏克萊加大獎章的Chen，可獲得2,500元獎金，並將會在柏克萊加大畢業禮上致詞。

Chen說：”我喜歡柏克萊加大的地方是，學生都很關心世界，各有不同世界觀，解決不同問題，社會、學術或技術上，他們都關心，我覺得很美好。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。