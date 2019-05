柏克萊加大華裔男學生獲頒大學獎章最高殊榮（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大一名華裔男學生,獲頒發大學獎章的最高殊榮,究竟這位21歲的畢業生,有甚麼卓越表現呢?

各項全能的Tyler Chen修讀工程系,年紀輕輕在各個工程範疇上都取得成就。

Chen曾自組小隊,希望實現研發SpaceX公司總裁Elon Musk構思的Hyperloop真空管高速列車計劃,他們的試驗品入圍SpaceX公司2017年Hyperloop設計比賽決選。

此外,Chen都熱愛生物工程,他正鑽研一套基因測序裝置。

Chen亦都在makeathon發明活動中,與多名組員合作,為一名灣區殘疾女士發明了一個拑子,方便她執拾地上的物品。

Chen的父親是華裔,也是一名工程師,母親是白人,職業是生物學家,Chen一家四口有個共同興趣,就是跆拳道。

Chen以3.96 GPA學分畢業,將會在史丹福大學進修生物工程系博士學位,獲頒發柏克萊加大獎章的Chen,可獲得2,500元獎金,並將會在柏克萊加大畢業禮上致詞。

Chen說:”我喜歡柏克萊加大的地方是,學生都很關心世界,各有不同世界觀,解決不同問題,社會、學術或技術上,他們都關心,我覺得很美好。”

