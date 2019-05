特朗普未決定是否再向3千億中國貨徵關稅

【i-CABLE】

特朗普總統表示,未決定是否再對3,000多億中國貨加徵關稅,他指中國經濟不及美國強勁,美國處於有利位置,他相信6月二十國集團峰會期間,與中國國家主席習近平會談時可能會有成果。

中美貿易戰升溫,中國因應美國加徵關稅提出反制措施,宣布6月起向總值600億美元美國產品,包括天然氣、汽車零件及多款食品等加徵關稅最多至25%。

特朗普指仍然未決定是否對其餘3,250億中國貨加徵關稅,強調美國的形勢比中國強,但希望下月底在日本與中國國家主席習近平會面時會有成果。

特朗普指美國的商人如果不想購買要付高昂關稅的中國貨,可向越南或者其他國入口。

正在俄羅斯訪問的中國外長王毅表示中國向美國貨實施反制措施,是要堅定維護自身利益,強調單方面指責毫無意義。

另一方面,中國在世界貿易組織週一發表的改革建議文件中批評,”某一名成員國”在未經世貿授權下,任意地單方面提高貿易壁壘、徵收關稅,濫用涉及國家安全的豁免和現行的貿易補貼規定,損害自由開放的國際貿易秩序,以及世貿成員國、尤其是發展中國家的利益,削弱世貿的效能和權力,令世貿面臨前所未見的存在危機。文件建議增強對多邊貿易體系的包容。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。