特朗普指達不成貿易協議中國將受嚴重傷害

【i-CABLE】

美國最快週一稍後,公布向另一批3,000多億美元中國貨加徵關稅的詳情,特朗普總統再批評中國在談判反口,達不成協議的話將受嚴重傷害。

中美在上週的貿易談判沒有進展,美國調高2,000億美元中國貨的關稅至25%。

特朗普再在網上發文,批評中國在幾乎達成協議時食言。他向國家主席習近平公開表明,達不成協議的話,很多要付關稅的公司將要被逼撤離,中國將受到很嚴重的傷害,認為中國很想達成協議。

特朗普又指中國已佔了美國便宜多年,推出反制措施只會令情況更差。他認為首季國內生產總值好過預期,歸功於向中國徵收關稅,稱對美國來說是好事,又指想完全避免支付關稅,大可購買美國製造或其他國家的貨品。

白宮首席經濟顧問庫德洛承認,雖然關稅可以打擊中國的出口巿場,拖慢經濟增長,但美國進口商成本亦都增加,對兩國都有損害。

他指貿易磋商陷入僵局,主要因為中方收回承諾,不肯修改法例。他指美國收到中方邀請,在北京進行下一輪談判,又相信中美元首很大機會,會於下月底日本舉行的二十國集團峰會期間會面。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。