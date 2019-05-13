美中貿易戰升溫或影響Tesla在中國擴展計劃

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰可能影響Tesla在中國市場的擴展計劃，Tesla股價週跌了超過5%，已連跌5個交易日。

今年至今，Tesla股價已跌了超過三成，有分析師指出，中國因素影響越來越大，如果美中貿易爭端拖長，可能對Tesla的銷售不利，加上Tesla要求關稅豁免，最近不獲批准，中國的銷售前景差勁，都將影響Tesla未來業務前景。

Tesla第一季虧損擴大，收益也未達標，再加上歐洲的經濟增長出現負數，和美國銷售疲弱等因素，都拖累全球的生產，比許多人的想像中更疲弱。

分析又說，今年較後時間經濟復甦，是毫無根據的預測，因此估計，今年夏天，汽車相關類股的交易將會繼續波動。

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