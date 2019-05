美中貿易戰升溫或影響Tesla在中國擴展計劃

【KTSF 張麗月報導】

美中貿易戰可能影響Tesla在中國市場的擴展計劃,Tesla股價週跌了超過5%,已連跌5個交易日。

今年至今,Tesla股價已跌了超過三成,有分析師指出,中國因素影響越來越大,如果美中貿易爭端拖長,可能對Tesla的銷售不利,加上Tesla要求關稅豁免,最近不獲批准,中國的銷售前景差勁,都將影響Tesla未來業務前景。

Tesla第一季虧損擴大,收益也未達標,再加上歐洲的經濟增長出現負數,和美國銷售疲弱等因素,都拖累全球的生產,比許多人的想像中更疲弱。

分析又說,今年較後時間經濟復甦,是毫無根據的預測,因此估計,今年夏天,汽車相關類股的交易將會繼續波動。

