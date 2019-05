【i-CABLE】

美國商務部將6間中國科技公司,列入禁止出口美國敏感科技的名單。

商務部指,其中4間在香港設有辦公室的中國科技公司,企圖採購美國商品,以支援伊朗發展大殺傷力武器及軍事活動,違反美國出口管制。

至於另外兩間中國科技公司,則出口受規管科技,提供予與解放軍有關的機構。

美國商務部長羅斯說,不能容許技術轉移,助長中國的軍民融合策略,損害美國國家安全。

