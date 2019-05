【i-CABLE】

東灣Richmond市週日晚90分鐘內先後發生3宗槍擊案,至少4人受傷。

第一宗發生在週日晚10點左右,位於Esmond大道2400號路段,事件中有兩人受傷,當局正在搜尋一輛懷疑與案件有關的白色貨車。

大約半小時後,在一街夾Nevin大街也發生槍擊案,而第3宗槍擊案在晚上11時半左右發生,地點在Portero大道4600號路段。

3宗槍擊案一共導致4人受傷,其中一人傷勢嚴重,目前未有人就事件被捕。

當局並未透露3宗案件是否有關連,案件仍在調查中。

