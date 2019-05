巴基斯坦酒店遇襲5死 施襲組織表明針對中國投資者

【i-CABLE】

巴基斯坦西南部瓜達爾港一間5星級酒店遇襲,3名武裝份子被擊斃,另有4名平民及一名士兵死亡,激進組織俾路支解放軍承認發動襲擊,表明針對中國及其他外國投資者,揚言會策動更多襲擊。

巴基斯坦安全部隊週日於事發的珍珠洲際酒店繼續搜查,軍方發表聲明指,3名身穿安全部隊制服的武裝份子,週六傍晚先於酒店門外殺死一名酒店保安,闖入酒店後繼續開火,導致另外3名酒店職員死亡。

武裝份子之後上到頂樓,關閉酒店內所有閉路電視,並於樓梯等放置炸藥。安全部隊抵達並與兇徒駁火,最終擊斃全部3名武裝份子,但一名海軍士兵亦殉職。

當地官員指酒店當時無外國旅客,事後社交網站Twitter流傳截圖,當地分離主義武裝組織俾路支解放軍發放電郵及多名武裝份子的相片,承認針對中國人及其他外國投資者施襲,揚言會策動更多襲擊。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗譴責事件,指在俾路支省施襲,是試圖妨害經濟發展項目,當局一定會打擊恐怖份子,中國駐當地大使館亦譴責襲擊。

酒店所在的巴基斯坦西南部瓜達爾港,是中國一帶一路倡議的重點發展城市,酒店可眺望這個由中國建設的深水港,及對開的阿拉伯海。

這裡位處俾路支省,爭取將俾路支省從巴基斯坦分離出去的俾路支解放軍,同時不滿中國協助當地政府奪走這裡的天然資源,多次針對中國發動襲擊,去年先後向載有中國公民的旅遊巴,及中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館發動自殺式襲擊,其中旅遊巴上3名中國人受傷。

