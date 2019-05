東灣父為盡快尋回失車 涉嫌報假案謊稱女兒被擄走

【KTSF】

警方週六晚發佈Amber Alert,尋找一名在東灣奧克蘭市(屋崙)被劫車疑犯載走的3歲女童,警方週六晚已經拘捕疑犯及尋回女童,不過警方週日指出,亦拘捕女童的父親,懷疑他希望盡快尋回失竊的車輛,而向警方虛報女兒失蹤。

奧克蘭警方表示,週六較早時間,3歲女童Ciara McCroey的確與爸爸在一起,但當爸爸的銀色賓士汽車被盜時,女童正與媽媽一起,非常安全。

警方指出,該名父親向警方說謊,虛報女童在車上,希望警方能快一點找到失竊的汽車,因此警方已經將女童父親拘捕。

女童的父親訛稱,週六晚8時在奧克蘭International大道,有人劫走他的2005年賓士汽車,而他3歲的女童仍留在車上。

警方大為緊張,並發布Amber Alert,找尋失蹤的汽車及女孩。

一個多小時後,警方發現疑犯與賓士汽車的蹤影,雙方展開追逐,於週六晚11點半左右,在東灣El Cerrito市Carlson和San Pablo大道交界附近將疑犯拘捕,疑犯沒有受傷,該賓士汽車則被撞毀,警方發現女童不在車上。

大約兩小時後,警方在另一個安全地方找到女童,經調查後,將涉嫌報假案的女童父親拘捕。

