東灣父為盡快尋回失車 涉嫌報假案謊稱女兒被擄走

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警方週六晚發佈Amber Alert，尋找一名在東灣奧克蘭市（屋崙）被劫車疑犯載走的3歲女童，警方週六晚已經拘捕疑犯及尋回女童，不過警方週日指出，亦拘捕女童的父親，懷疑他希望盡快尋回失竊的車輛，而向警方虛報女兒失蹤。

奧克蘭警方表示，週六較早時間，3歲女童Ciara McCroey的確與爸爸在一起，但當爸爸的銀色賓士汽車被盜時，女童正與媽媽一起，非常安全。

警方指出，該名父親向警方說謊，虛報女童在車上，希望警方能快一點找到失竊的汽車，因此警方已經將女童父親拘捕。

女童的父親訛稱，週六晚8時在奧克蘭International大道，有人劫走他的2005年賓士汽車，而他3歲的女童仍留在車上。

警方大為緊張，並發布Amber Alert，找尋失蹤的汽車及女孩。

一個多小時後，警方發現疑犯與賓士汽車的蹤影，雙方展開追逐，於週六晚11點半左右，在東灣El Cerrito市Carlson和San Pablo大道交界附近將疑犯拘捕，疑犯沒有受傷，該賓士汽車則被撞毀，警方發現女童不在車上。

大約兩小時後，警方在另一個安全地方找到女童，經調查後，將涉嫌報假案的女童父親拘捕。

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