警員向疑犯背部開槍被指行為不當 舊金山警局被起訴

舊金山北岸區去年發生一名男子涉嫌持槍而被警員對其背部開槍的事件,這名仍在監獄服刑的男子,已向舊金山警察局發起訴訟。

畫面中顯示,去年6月9日案發當時,兩名舊金山警員在Grant街和Vallejo街盤問4名疑似當街喝啤酒的民眾,4人當時正在慶祝金州勇士隊NBA冠軍賽的勝利。

上週五向舊金山警警局提告的Oliver Barcenas是其中一人,他當時手上沒有拿酒,但突然開始逃跑,直到被警察開槍制止。

警方指,涉案的警員Joshua Cabillo是因為看到對方丟下外套,掏出一把手槍才開槍,Barcenas的律師則表示,Barcenas在被警察槍擊前,已經把槍扔掉了。

針對持槍罪名,Barcenas已經認罪,目前正在聯邦監獄服刑。

不過其律師認為,即使Barcenas持槍違法,也不應該被當成禽獸一樣,被警方當街射擊。

律師表示,Barcenas沒有持槍威脅在場任何人,反指涉事警員的行為對行人道上的民眾造成危險,並指控Cabillo沒有在開槍之前,先用口頭方式警示勸阻Barcenas。

律師聲稱,Cabillo警員有無法妥善管理憤怒情緒的問題,而在去年事發後,似乎也沒有受到當局懲戒。

Cabillo警員2012年於南舊金山服務時,曾在加油站開槍擊斃一名持槍的15歲少年。

而提告的Barcenas也曾與舊金山警方發生暴力衝突,他於2012年掏出一把衝鋒槍後,被警方追趕,最後身中警方三槍,Barcenas的律師希望,這起訴訟能夠讓警方更積極監督警方執法。

舊金山警察局暫時沒有針對這起訴訟表態。

