週日是母親節,有統計顯示,預計週日的消費,可能錄得有紀錄以來消費最多的一天。

全國零售業協會表示,預計週日的消費會達到250億元,比去年的230億元增加超過8%。

根據一份調查顯示,大部分的錢會用來購買母親節賀卡,第二最多人買的是鮮花,然後,邀請媽媽去享受Spa、買禮品卡、衣物以及珠寶。

不過不論花費再多,母親節最重要的還是一份心意。

