【KTSF】

上週六晚,一名男子在舊金山田德隆區被一輛巴士撞死,警方正就事件展開調查。

警方在上週六大約晚上7時半接報,一名男子在Golden Gate夾Hyde街過馬路時,被一輛巴士撞倒。

警方趕到現場後為男子急救,但他送院搶救後不治。

涉事的金門公交巴士司機事發後留在現場協助調查。

代表該區的市參事楊馳馬(Matt Haney)表示,田德隆區有多個交通黑點,希望市府加強管制,當市民過馬路時,車輛不能右轉。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。