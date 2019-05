【KTSF】

特朗普政府計劃提高H-1B工作簽證的申請費一倍,部分增收的款項,將用在教育和培訓科技人才。

在特朗普2020年的財政預算中,有25名職員的小型公司,H-1B簽證的申請費,將從目前的750元提高到1,500元。

超過25名職員的公司,H-1B簽證申請費將從1,500元提高到3,000元。

增收的款項計劃用來資助培訓國内的勞工,來取代目前H-1B簽證外籍人士,特別是在STEM,也就是科學、科技、工程和生物科技方面。

但是勞工部和白宮都沒有具體回答將如何使用這筆額外收入。

