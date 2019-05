【KTSF】

受中美貿易戰升溫影響,華爾街股市三大指數週一急挫,道指下跌逾600點。

中國公布反制美國措施,美股三大指數向下,道指開市跌457點,之後跌幅擴大,截至東岸時間中午12時45分,道指下跌近650點。

標準普爾500指數也下跌2.4%,納斯達克跌幅更大,達3.3%。

對貿易敏感的波音公司,跌幅超過3%,科技股沽壓沉重,蘋果公司跌超過5%,銀行股亦向下,美國銀行和摩根大通分別跌4%和2.4%。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。