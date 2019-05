Daly City公寓建築起火 13住客需重新安置

【KTSF】

中半島Daly City週日下午有一棟公寓建築發生二級火警,事件中無人傷亡,但造成13人需要重新安置。

事發地點在Mission街夾Templeton Ave,一棟兩層高的公寓建築起火,大樓地下是一間跆拳道館,樓上是公寓。

消防員接報後,在下午4點15分到場,發現大樓頂冒出黑色濃煙,並見到屋頂有明火。

有起火大樓的住客指,回家的時候見到火警,但當時她的3名子女都在屋裡,卻不知道起火,所幸最後全部安全離開。

消防員最後在下午5點半控制火勢,初步報告指,火警中無居民和消防員受傷,有13名住客需要另尋地方過一晚。

火警調查員指,該棟大樓已經有幾個月沒有燃氣供應,有部分住客使用便攜式燃氣罐煮飯,或可能因此發生火警,具體原因仍然調查中。

