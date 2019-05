【KTSF】

南灣Cupertino市週日凌晨一棵大樹倒塌,壓毀一幢住屋,幸無人受傷。

Santa Clara縣警表示,大樹一半樹幹塌下,直徑有3至4呎,約50呎長。

事發於凌晨1時40分左右,當時屋主和他兩名孩子在家中,他們都沒有受傷。

