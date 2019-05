中國6月向部分美國商品加徵關稅

【i-CABLE】

中國因應美國加徵關稅提出反制措施,6月1日零時起,向原產於美國的部分進口商品加徵關稅稅率至25%。中方指美國違背雙方通過磋商解決貿易分歧的共識,為捍衛自身合法權益,不得不向美方加徵關稅。

國務院關稅稅則委員會晚上公布,6月1日零時起,會向2,000多項商品加徵關稅至 25% ,涵蓋多種油脂油料,包括花生油、橄欖油、椰子油、咖啡、肉類等等,另外約2,000項商品加徵關稅至10%至20%。

國務院指,美方上週向中國進口的2,000億美元貨品加徵25%關稅,令中美經貿摩擦升級,違背中美雙方關於通過磋商解決貿易分歧的共識,損害雙方利益,不符合國際社會的普遍期待。

中方為捍衛多邊貿易體制和自身合法權益,不得不向美方加徵關稅。受影響的中國持分者,可向國務院申請,把部分符合條件的商品剔除出加稅範圍,暫時不加稅,或退還已徵收的稅款等。

在北京,中國外交部重申,不會屈服於外部壓力。

《人民日報》及《新華社》均批評,是美國在貿易談判極限施壓、出爾反爾,認為磋商未有成果責任完全在美方,又指中美經貿合作是有原則,中國在重大原則問題上決不讓步。

