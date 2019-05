【KTSF】

加州火車(Caltrain)週一早上在南灣聖荷西發生出軌意外,導致火車班次重大延誤。

Caltrain表示,編號324的南行列車,在週一早上9時15分左右,正向著聖荷西Diridon車站前進時,突然有一卡車出軌。

列車之後成功開進車站,並讓所有乘客下車,事件中沒有人受傷,但整個列車系統都因此有延誤,最多達到一小時,不過到中午已經恢復正常。

但到下班繁忙時間時,預計還是會有10至15分鐘的延誤,Caltrain呼籲乘客留意Twitter有關最新的火車班次安排。

