灣區到5月雨季仍未結束 本週將有連場驟雨

【KTSF 崔凱橋報導】

灣區的雨季通常來到5月就已經結束,但今個雨季雨量充足的情況,在5月將繼續,本週會有連場驟雨,到底是甚麼原因?雨又會有多大?

國家氣象局表示,一股濕度高的低氣壓進入灣區,為各城市帶來降雨,預測從星期三下午開始,北灣會首先有雨,然後覆蓋至整個灣區.

預計星期四清晨至早上期間,各城市大面積降雨,雨勢有時頗大,期間有機會出現雷暴.

目前預測降雨量大約為4分之1吋至一吋之間,高山地區雨量可能會更多。

雖然今個星期的降雨量和雨季的正常雨量不能相提並論,但在5月的春天季節中降雨,屬於較為罕見的現象,今次的雨量有機會超過往年5月份雨量的總和。

由於接下來的一星期灣區天陰多雲,加上潮濕,因此日間的氣溫低於同期平均水平,內陸地區的最高氣溫平均只有華氏65至68度,而舊金山亦只有60至61度左右。

另外,Sierra高山地區星期四清晨開始下雪,氣溫會下降至華氏30度左右。

