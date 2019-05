【KTSF】

灣區捷運(BART)宣布,號稱為未來艦隊的全新列車,因為一系列維修問題,將延遲投入使用。

根據舊金山紀事報的報導,一批預計可以運行6,000小時不出問題的新列車,卻在運行1,000小時後就出現故障,捷運當局表示,部份問題源於列車自動控制系統中,程式編碼有錯誤。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。