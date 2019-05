影評：寵物小精靈《大偵探皮卡丘》當上電影主角

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

寵物小精靈Pokemon 盛行全球,好萊塢為這些可愛人物拍電影。首部影片由皮卡丘Pikachu 來當主角。

在名為Ryme City 的世界,每一個人,身邊都有一隻隨身的小精靈。這是一個小精靈和人類共同相處的世界。一個偏僻卻保安森嚴的研究設施發生意外,奇特的Mewtwo 精靈逃脫。與此同時,一名偵探發生翻車事故後失蹤,和他隨行的小精靈Pikachu 皮卡丘,醒來之後失去記憶,正好被偵探的兒子Tim 找到,兩人要合力找出偵探的下落。而在地下小精靈的打鬥場中、或是在窗外徘徊的精靈,突然變得兇惡,這似乎和一個紫色氣體有關。這些問號必須由Tim 和偵探皮卡丘來找出答案。

或許是電影中的問號過多,劇情並沒有想象中的明確,一些鏡頭和對白感覺勉強。有趣的一點就是影片涉及的,例如控制他人思想的概念,似乎比較適合較大年級的觀衆,和整部影片的調色槃也似乎帶有noir 電影的特點。

電影綜合真人和特效角色互動的演出,特效在製造這些人物方面出奇制勝,多數小精靈的可愛形象都突出展露:有些特別威猛、有些帶有蠻嚇人的特點。所以觀看這部影片的最大樂趣,就是看數百個遊戲中的小精靈,有哪些被幸運選上,能靠特效成爲有軀體的人物,對Pokemon 迷來説是個享受。

《大偵探皮卡丘 Pokemon Detective Pikachu》只會讓小精靈迷們更加着迷。滿分五分中得三分半,可以欣賞。

電影網頁:https://www.detectivepikachumovie.com/

“Pokemon Detective Pikachu” is a movie Pokemon fans will love

“Screening Room” reviews “Pokemon Detective Pikachu”

Rating: 3.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.detectivepikachumovie.com/