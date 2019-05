美國當局告兩中國男子竊取醫保公司用戶資料

【i-CABLE】

美國起訴兩名中國人,竊取醫療保險公司近8千萬客戶的個人資料,是美國醫療界歷來最大宗資料盜竊案。司法部指兩人來自中國,是極端精密黑客組織的成員。

聯邦調查局的通緝令指,在深圳居住32歲的王福杰和另一名中國男子,都是中國一個黑客組織的成員。

起訴書指他們於2014年5月開始,以非常精密的手段入侵美國安森醫療保險的電腦,包括以釣魚電郵攻擊,令電腦自行安裝惡意的後門程式,讓黑客能遙距操控電腦入侵整個公司的網絡,盜取公司客戶的姓名、地址、收入等個人資料,以及公司的商業資料,再把資料放進加密檔案,先傳送到多部電腦,再輾轉傳到中國。

入侵行動持續至2015年中,安森醫療保險被盜的客戶資料涉及7,900萬人,是美國醫療界歷來最嚴重的黑客入侵事件 。有網絡安全公司形容2015年這樣大規模及精密的的行動,是近乎國家級的黑客活動。

王福杰和該名男子被控串謀進行電腦欺詐、身份盜竊、電匯詐騙,以及蓄意攻擊受保護電腦4項罪名。兩人亦被控入侵另外3間科技、基礎材料及通訊公司的電腦系統。

