美國正式對2千億元中國進口貨加關稅

中美會談持續,但美國關稅立場無變,美國正式向總值2千億美元中國進口貨品加徵關稅至兩成半,中國隨即回應,指深表遺憾,將不得不採取必要反制措施,但未有即時提及具體措施。

美國正式對中國進口貨品加徵關稅,新關稅於零時零一分開始生效,稅率由一成增加至兩成半,涉及總值2千億美元,超過5,700種中國進口貨品,以貨值計最受影響的是電訊設備類別,貨品總值涉及191億美元。

其他面臨新關稅的貨品,還包括電腦電路板、處理器、電腦零件、木製家具與汽車零件等。

這些出口到美國的中國貨品,在零時零一分過後付運,就要按新稅率徵稅兩成半,之前已付運、正運往美國的按舊稅率徵稅一成。

美國加徵關稅後,中國隨即回應,中國商務部新聞發言人表示,對美國的做法深表遺憾,將不得不採取必要反制措施,但未有即時提及具體措施。

中國外交部表示,期望中美建構穩定的關係。有記者問,特朗普和習近平何時通電話,耿爽指兩國元首一直通過各種形式保持聯繫。

