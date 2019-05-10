美國正式對2千億元中國進口貨加關稅

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中美會談持續，但美國關稅立場無變，美國正式向總值2千億美元中國進口貨品加徵關稅至兩成半，中國隨即回應，指深表遺憾，將不得不採取必要反制措施，但未有即時提及具體措施。

美國正式對中國進口貨品加徵關稅，新關稅於零時零一分開始生效，稅率由一成增加至兩成半，涉及總值2千億美元，超過5,700種中國進口貨品，以貨值計最受影響的是電訊設備類別，貨品總值涉及191億美元。

其他面臨新關稅的貨品，還包括電腦電路板、處理器、電腦零件、木製家具與汽車零件等。

這些出口到美國的中國貨品，在零時零一分過後付運，就要按新稅率徵稅兩成半，之前已付運、正運往美國的按舊稅率徵稅一成。

美國加徵關稅後，中國隨即回應，中國商務部新聞發言人表示，對美國的做法深表遺憾，將不得不採取必要反制措施，但未有即時提及具體措施。

中國外交部表示，期望中美建構穩定的關係。有記者問，特朗普和習近平何時通電話，耿爽指兩國元首一直通過各種形式保持聯繫。

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