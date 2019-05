中美一連兩日貿易談判結束 未達協議但有建設性

【i-CABLE】

中美一連兩日貿易談判結束,沒達成任何協議,但都形容會談有建設性,中國副總理劉鶴表示雙方同意在北京再磋商,但強調中方不會在原則問題上讓步。特朗普總統則指,是否取消已經加徵的關稅視乎未來談判進展,據報雙方對於中方保障知識產權的法律承諾問題各持己見。

劉鶴週五早上再到華盛頓美國貿易代表辦事處,與美方進行第二日貿易談判,與前一日一樣,美國貿易代表萊特希澤以及財長姆欽在門外迎接。磋商進行了約兩小時結束,萊特希澤和姆欽為劉鶴送行,雙方再次握手。

中美結束新一輪磋商後,劉鶴接受傳媒訪問,表示與美方進行坦誠及有建設性的交流,雙方一致認為要保持這種繼續磋商的良好勢頭,同意在北京再見面。

劉鶴強調中方在原則問題上不能讓步,而美國加徵關稅,中國必須回應,但認為雙方都需要克制,中方代表團其後離開下榻的酒店。

而姆欽與萊特希澤一同到白宮,姆欽接受傳媒訪問時則稱會面具建設性,但現時暫無計劃與中國進一步磋商。

特朗普在社交網站發文,表示雙方在過去兩天的會談對兩國貿易關係的現狀進行坦誠及有建設性的對話,重申與中國國家主席習近平的關係強而有力,未來會繼續會談。

至於美國已經對中國貨加徵關稅,特朗普指視乎未來談判的情況,有可能取消關稅,但亦可能不會。

特朗普在中美第二日磋商前稱磋商不急於一時,期望中國不要再嘗試把協議推倒重來,又稱美國已著手向另外3千多億美元中國貨徵收25%關稅。

彭博引述消息人士指,中美兩日的磋商只有很少進展,劉鶴未準備好作出更大讓步,但美方在會談期間定下底線,向中國表明在美國向另外3千多億美元的中國貨加徵關稅前,中方還有3至4週的時間與美國達成協議。

《路透社》則引述消息人士指,劉鶴在會談中試圖說服美方改變協議草案文本中,有關保障知識產權的法律承諾,透過國務院命令推動政策轉變,而非訂立新政策,但萊特希澤不接受,認為中國應該兌現承諾、修改法規。

