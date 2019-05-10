Uber週五上市 首日交投股價跌7.6%

【KTSF 張麗月報導】

網的Uber週五在紐約證交所上市，開市價42元，低過招股價45元，收市報41.57時，股價下跌7.6%，公司市值有近740億元。

有分析指出，美中貿易關係緊張，可能影響到投資情緒，正如在今年上市的許多公司，包括Lyft和Pinterest，Uber是沒有錢賺，Uber去年虧損達30.4億元，收益有113億元，過去3年虧損就超過100億元。

在未上市之前，Uber最大股東是日本軟銀集團旗下的Vision Fund，股權約佔16.2%，Uber兩名創辦人的持股量合共佔超過14%。

另一間網的Lyft已在3月上市，它的IPO價是72元，週五股價跌了超過7%，跌到51元，Lyft市值約有240億元。

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