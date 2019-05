Uber週五上市 首日交投股價跌7.6%

【KTSF 張麗月報導】

網的Uber週五在紐約證交所上市,開市價42元,低過招股價45元,收市報41.57時,股價下跌7.6%,公司市值有近740億元。

有分析指出,美中貿易關係緊張,可能影響到投資情緒,正如在今年上市的許多公司,包括Lyft和Pinterest,Uber是沒有錢賺,Uber去年虧損達30.4億元,收益有113億元,過去3年虧損就超過100億元。

在未上市之前,Uber最大股東是日本軟銀集團旗下的Vision Fund,股權約佔16.2%,Uber兩名創辦人的持股量合共佔超過14%。

另一間網的Lyft已在3月上市,它的IPO價是72元,週五股價跌了超過7%,跌到51元,Lyft市值約有240億元。

