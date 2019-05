中美貿易首日談判據報無進展 特朗普指不急於一時

【i-CABLE】

中美貿易戰升級,雙方正進行第二日貿易談判,但在會前美國正式向2千億美元中國貨加徵關稅,中方表明會有反制措施,中國副總理劉鶴在第一日會談前表示,對談判有希望,但據報會談幾乎無進展,特朗普總統之後亦發文,指單是對華徵關稅就有可觀收入,談判毋須著急,又警告中國不要再嘗試把協議推倒重來。

劉鶴當地週五早上再到華盛頓美國貿易代表辦事處與美方進行第二日貿易談判,與前一日一樣,美國貿易代表萊特希澤,以及財長姆欽在門外迎接。

特朗普在社交網站指,第一日的談判氣氛友好,磋商不急於一時,指中國正就價值超過2千億美元貨品向美國支付25%關稅,比起傳統貿易協議,為美國更快捷、方便地帶來更多財富。

他稱會繼續談判,期望中國不要再嘗試把協議推倒重來。

特朗普又稱已著手向另外3千多億美元中國貨徵收25%關稅,美國將有一千億美元稅收,其中150億美元會向農民購買農產品,已遠超中國的採購額,而餘下稅收可用作新基建、醫療等,中國發展會大幅減慢,美國則會自動加快。

劉鶴稱中美兩國的經濟從某種意義上來說,都是一個完整的產業鏈,加徵關稅對雙方都非常不利,大家都會受傷,希望能夠在當前這種特殊的形勢下,找到最好的方法解決。

不過彭博引述消息指,首日會談幾乎毫無進展,美方人員根本不知劉鶴是否有權下決定,亦不清楚中方內部是否已對更改國內法規,以達成貿易協議有共識。

上次美國的中美貿易談判,路透社引述了解會談進展的消息人士,指中方早前在協議草案修改的字眼,涉及廣泛的內容,可能需時一個月處理,相信美國會拒絕。

