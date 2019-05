美國對兩千億中國貨加徵關稅 學者分析影響

【KTSF 古琳嘉報導】

美國對兩千億美元中國進口產品徵收25%關稅已經開始實施,學者分析事件的影響。

舊金山大學經濟學教授劉孟蕾週五接受本台專訪,分析當前美中貿易,由於這波25%關稅實施後,受影響的第一批貨物尚未抵達美國,具體影響尚未出現,倒是因為貿易談判的變化,近來已經影響股市變動。

劉孟蕾說:”根本股市就很情緒化,股市預計會有好的消息,但是一有任何不好的消息,就會大跌,所以根本現在的股市,如果你問我就像去買,就像去賭場買大票(下大注)一樣,你根本不知道開大還是開小。”

劉孟蕾認為,股市近期波動只是暫時現象,等美中貿易談判明朗後將能回穩,由於美中貿易逆差懸殊,調漲關稅對中國影響較大。

劉孟蕾說:”假如美國買少了中國貨的話,真的會令中國就業有影響的,我相信,我沒有甚麼資料,但我相信結果已經呈現,我相信很多在中國設廠的公司,都已經想盡辦法將生產的工廠移到其他地方,就算不是全部移走,都有一部分移到外國,不會全部在中國。”

而對美國來說,影響主要反應在物價和通貨膨脹。

劉孟蕾說:”美國人買的東西,進口佔的部分其實不是很大部分,因為我們很多都是本地生產的,所以會有影響,我覺得影響不會大到很緊要,但是影響會有的,肯定有,另外對於我們的通脹率,也都會有影響,因為東西貴了,物價指數上升,這些都會發生的。”

不過從當前貿易局勢看來,劉孟蕾認為,美中兩國的關係不可能會好了。

劉孟蕾說:”為什麼美國會對中國這個強壓呢?因為中國現在已經是比較一個相當強大的國家,現在中國GDP在全世界已經是第二,中國有很多科技已經是很追近世界尖端了,加上中國2025計畫,說要領先全世界,根本從美國的立場來講,美國是不可能被中國這麼容易變成世界領先的國家。”

劉孟蕾認為,這是國家立場的問題,不管是共和黨或民主黨執政,槍口都會一致對外,只是手法會有不同。

