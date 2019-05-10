美國對兩千億中國貨加徵關稅 學者分析影響

【KTSF 古琳嘉報導】

美國對兩千億美元中國進口產品徵收25%關稅已經開始實施，學者分析事件的影響。

舊金山大學經濟學教授劉孟蕾週五接受本台專訪，分析當前美中貿易，由於這波25%關稅實施後，受影響的第一批貨物尚未抵達美國，具體影響尚未出現，倒是因為貿易談判的變化，近來已經影響股市變動。

劉孟蕾說：”根本股市就很情緒化，股市預計會有好的消息，但是一有任何不好的消息，就會大跌，所以根本現在的股市，如果你問我就像去買，就像去賭場買大票（下大注）一樣，你根本不知道開大還是開小。”

劉孟蕾認為，股市近期波動只是暫時現象，等美中貿易談判明朗後將能回穩，由於美中貿易逆差懸殊，調漲關稅對中國影響較大。

劉孟蕾說：”假如美國買少了中國貨的話，真的會令中國就業有影響的，我相信，我沒有甚麼資料，但我相信結果已經呈現，我相信很多在中國設廠的公司，都已經想盡辦法將生產的工廠移到其他地方，就算不是全部移走，都有一部分移到外國，不會全部在中國。”

而對美國來說，影響主要反應在物價和通貨膨脹。

劉孟蕾說：”美國人買的東西，進口佔的部分其實不是很大部分，因為我們很多都是本地生產的，所以會有影響，我覺得影響不會大到很緊要，但是影響會有的，肯定有，另外對於我們的通脹率，也都會有影響，因為東西貴了，物價指數上升，這些都會發生的。”

不過從當前貿易局勢看來，劉孟蕾認為，美中兩國的關係不可能會好了。

劉孟蕾說：”為什麼美國會對中國這個強壓呢？因為中國現在已經是比較一個相當強大的國家，現在中國GDP在全世界已經是第二，中國有很多科技已經是很追近世界尖端了，加上中國2025計畫，說要領先全世界，根本從美國的立場來講，美國是不可能被中國這麼容易變成世界領先的國家。”

劉孟蕾認為，這是國家立場的問題，不管是共和黨或民主黨執政，槍口都會一致對外，只是手法會有不同。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。