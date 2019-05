【KTSF】

東灣San Leandro市附近的580公路週四中午發生槍擊案,兩名男子中槍受傷,事故導致東行線需要關閉45分鐘。

加州公路巡警是於中午12時32分接報,指238號公路以西的580公路東行線有槍聲傳出。

警員到場後,發現兩名男子在駕車時被人開槍擊中受傷,二人需要送院治療,司機的右手食指中槍,而乘客則右腹中了3至4槍。

兩名傷者都沒有生命危險,任何人如能對案件提供消息,請聯絡加州公路巡警局,電話:(707) 917-4491.

