舊金山市參事建議向上市公司額外徵收工資稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山越來越多公司上市集資，除了幫公司賺大錢外，亦間接推高市內的生活水平，房價、房租、日用品等樣樣加價，加劇舊金山的貧富懸殊，有市參事因此提案，向市內上市的公司重新徵收一項共1.5%的工資稅，用來資助中低收入家庭。

舊金山第4區市參事馬兆明（Gordon Mar）說：”我嘉許Uber、Lyft、Airbnb等公司的成功，但它們的成功，不只歸功於管理層及投資者，那些長時間工作，沒有福利，沒有穩定收入的工人，以至餐廳員工、保安，以及清潔工都有貢獻。”

馬兆明日前在市參議會上提案，提高集資上市的大企業的工資稅，由現在的0.38%加至1.5%。

其實在2012年以前，市內每一間公司都需要繳交1.5%的工資稅，不過選民通過提案，用總收入稅取代工資稅，工資稅因而逐漸減少，至目前的0.38%。

由於接連有科技公司上市，這些公司提供給員工的股票酬勞創造大筆財富，馬兆明的提案，建議將上市公司的工資稅調整至原來1.5%的水平，小商業及其他沒有上市的公司會維持0.38%，預計提案通過後的首兩年，可以額外收到一至兩億元的稅收。

這筆錢會注入一個名為共享繁榮的基金，具體怎樣運用未清楚，目標在於縮小社會的貧富不均，支援中低收入家庭。

灣區縣議會批評，這個稅項將會嚇走高科技公司，令到職位流失，不過馬兆明強調，徵這個稅，對於大企業來說絕對是皮毛。

此外，一份最新的研究指，舊金山每11,600人，就有一個是億萬富翁，億萬富翁的人數位列全球第四。

不過富者越富，貧者越貧，譚均暢一家三口住在華埠一個散房，他表示，女兒學習及玩的地方都局限在床上，但以他的收入，根本無辦法提供一個更好的環境。

譚均暢說：”我都好希望可以申請可負擔房屋，但其實我的收入是，每一次見到可負擔房屋推出來，最低的收入門檻我其實跨都跨不過，所以我就算填表都是無用。”

要成功將議案放到選票上，最少要有6名市參事支持，馬兆明指，已經有7名市參事聯署，最後要有3分之2的選民贊成，提案才會獲得通過。

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