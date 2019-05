舊金山市參事建議向上市公司額外徵收工資稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山越來越多公司上市集資,除了幫公司賺大錢外,亦間接推高市內的生活水平,房價、房租、日用品等樣樣加價,加劇舊金山的貧富懸殊,有市參事因此提案,向市內上市的公司重新徵收一項共1.5%的工資稅,用來資助中低收入家庭。

舊金山第4區市參事馬兆明(Gordon Mar)說:”我嘉許Uber、Lyft、Airbnb等公司的成功,但它們的成功,不只歸功於管理層及投資者,那些長時間工作,沒有福利,沒有穩定收入的工人,以至餐廳員工、保安,以及清潔工都有貢獻。”

馬兆明日前在市參議會上提案,提高集資上市的大企業的工資稅,由現在的0.38%加至1.5%。

其實在2012年以前,市內每一間公司都需要繳交1.5%的工資稅,不過選民通過提案,用總收入稅取代工資稅,工資稅因而逐漸減少,至目前的0.38%。

由於接連有科技公司上市,這些公司提供給員工的股票酬勞創造大筆財富,馬兆明的提案,建議將上市公司的工資稅調整至原來1.5%的水平,小商業及其他沒有上市的公司會維持0.38%,預計提案通過後的首兩年,可以額外收到一至兩億元的稅收。

這筆錢會注入一個名為共享繁榮的基金,具體怎樣運用未清楚,目標在於縮小社會的貧富不均,支援中低收入家庭。

灣區縣議會批評,這個稅項將會嚇走高科技公司,令到職位流失,不過馬兆明強調,徵這個稅,對於大企業來說絕對是皮毛。

此外,一份最新的研究指,舊金山每11,600人,就有一個是億萬富翁,億萬富翁的人數位列全球第四。

不過富者越富,貧者越貧,譚均暢一家三口住在華埠一個散房,他表示,女兒學習及玩的地方都局限在床上,但以他的收入,根本無辦法提供一個更好的環境。

譚均暢說:”我都好希望可以申請可負擔房屋,但其實我的收入是,每一次見到可負擔房屋推出來,最低的收入門檻我其實跨都跨不過,所以我就算填表都是無用。”

要成功將議案放到選票上,最少要有6名市參事支持,馬兆明指,已經有7名市參事聯署,最後要有3分之2的選民贊成,提案才會獲得通過。

