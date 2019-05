參院情報委員會傳召小特朗普作證 特朗普表驚訝

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院情報委員會主席Richard Burr向小特朗普發傳票,要他解釋之前就通俄案調查的事,他向國會調查人員所作的口供,而發傳票是因為小特朗普一直拒絕自願向國會作證,今次是國會共和黨人第一次主動傳召特朗普陣營的人,而且是特朗普的長子,特朗普對此表示驚訝。

特朗普說:”我很驚訝,Richard Burr兩三週前還說沒有串謀。”

特朗普強調,沒有發現他的團隊與俄國串謀干預2016大選,並說小特朗普是很好的人,工作很勤奮,並不需要華府的扶持,也不願捲進通俄案。

有鑑於目前總統與國會激烈抗爭,小特朗普是否也會像聯邦司法部長巴爾那樣拒絕國會的傳召作證,還有待觀察。

參議院司法委員會主席就警告說,如果小特朗普敢挑戰國會傳召,便要準備坐牢。

參院司法委員會主席Richard Blumenthal說:”若小特朗普抗拒傳召,他就應坐牢,他並無特權,無權說不,他是總統兒子,也不能凌駕於法律,無任何特權。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。