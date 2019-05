【KTSF】

南灣聖荷西市週四下午發生槍擊案,造成3人受傷,事發現場附近有多間亞裔商店。

事發於週四下午1點36分左右,現場在Senter路2800號路段一個小商業帶的停車場,附近有多間越南餐館。

警員接報趕至現場後,發現有3名男子中槍受傷,其中一人傷勢危殆,傷者均已送院治療。

槍手仍然在逃,警方呼籲有線索的民眾報警協助調查。

