【KTSF】

南灣聖荷西警方拘捕5名青年男女,他們懷疑透過手機網上約會程式,利用虛假的資料,引誘並搶劫多名男受害人。

警方消息指,該犯罪團伙在手機網上約會程式Tinder創建假賬戶,通常名字叫Becky或Victoria,然後引誘最少11名男受害人,相約他們於深夜在公園附近或僻靜的街上約會見面。

當受害人到達時,5名疑犯被指毆打他們,並持槍搶走他們的財物,甚至受受害人的汽車。

警方接到報案後,通過閉路電視畫面,確認並拘捕該5名疑犯,其中兩男兩女,年齡介乎在18至19歲,還押Santa Clara縣監獄,而其中一名年齡只有15歲的男疑犯,則被拘押在縣少年監獄。

