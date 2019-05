【i-CABLE】

北卡羅來納州一個母親.涉嫌把只有7個星期大的女兒抛下山溝,之後更聲稱自己的女兒連人帶車被擄走,當局已經起訴這名母親企圖謀殺。

警方表示,35歲的Krista Madden,週四報稱自己汽車被騎劫,她成功逃走,但車和車上女嬰就不知所蹤。

經調查後當局發現,其實是Madden自己把綁在兒童汽車座椅上的女兒抛下75呎尺深的山溝,女嬰幸運被人發現,目前情況良好。

警方表示,不知道Madden行兇是否與產後抑鬱有關。

