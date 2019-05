【i-CABLE】

日本宮崎縣外海6.3級地震,至少兩人傷。

地震一刻,正在體育館上課的小學生雙手抱頭、屈膝趴下,不少學生驚慌尖叫,老師在旁安撫。

地震於當地上午近9時發生,震央位於宮崎縣東面對開海域日向灘,震源深度約25公里,九州新幹線一度停駛,

當局警告未來數日或會有強烈餘震,呼籲民眾警惕。

