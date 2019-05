特朗普堅稱加關稅對美國有利 料家庭支出多近800元（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美中貿易談判沒有協議,特朗普警告說加徵關稅陸續有來,他也已經下令對餘下3,000億美元中國貨展開加徵關稅過程,最終所有消費者都會受影響。

美中貿易談判未有達成協議,特朗普總統堅稱加徵關稅對美國有利。

特朗普說:”我認為關稅對我們很有效力,你知道我們就是豬仔錢罌,包括中國所有人都來偷錢。”

特朗普要脅說會再加徵關稅至消費者產品,到時候美國消費者也會直接受影響,因為中國會把這筆額外的開支轉嫁到消費者身上,包括智能電話、電腦、電視、運動手環和其他衆多產品。

預計一個普通的四口之家,會因此多支出近800元。

有些甚麽會加價?在美國的4分3玩具都是中國製造,93%在中國製造的鞋,Nike也可能受影響。

還有衣服、藍芽耳筒,甚至是無人機。

特朗普去年向中國開徵的關稅,避過了消費者產品,而是集中在類似太陽能板和鋁等工業產品,加徵的關稅轉嫁了給美國公司。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說:”美國消費者已在付錢,只是不知道而已,類似隱形的稅項,但若繼續下去,很快就會現形。”

未來3年,美中貿易紛爭如果持續,經濟學家表示,兩個國家的經濟都會放緩,美國更可能失去上百萬個職位。

不過,特朗普一直都堅稱中國作弊,指控中國盜取美國知識產權,操控貨幣,和最近收回之前的談判的部分承諾。

特朗普有信心中國會率先讓步,更發表推文說,關稅會令我們國家更強大,而不是更弱,坐好等著看吧。

