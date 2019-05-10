特朗普堅稱加關稅對美國有利 料家庭支出多近800元（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

美中貿易談判沒有協議，特朗普警告說加徵關稅陸續有來，他也已經下令對餘下3,000億美元中國貨展開加徵關稅過程，最終所有消費者都會受影響。

美中貿易談判未有達成協議，特朗普總統堅稱加徵關稅對美國有利。

特朗普說：”我認為關稅對我們很有效力，你知道我們就是豬仔錢罌，包括中國所有人都來偷錢。”

特朗普要脅說會再加徵關稅至消費者產品，到時候美國消費者也會直接受影響，因為中國會把這筆額外的開支轉嫁到消費者身上，包括智能電話、電腦、電視、運動手環和其他衆多產品。

預計一個普通的四口之家，會因此多支出近800元。

有些甚麽會加價？在美國的4分3玩具都是中國製造，93%在中國製造的鞋，Nike也可能受影響。

還有衣服、藍芽耳筒，甚至是無人機。

特朗普去年向中國開徵的關稅，避過了消費者產品，而是集中在類似太陽能板和鋁等工業產品，加徵的關稅轉嫁了給美國公司。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說：”美國消費者已在付錢，只是不知道而已，類似隱形的稅項，但若繼續下去，很快就會現形。”

未來3年，美中貿易紛爭如果持續，經濟學家表示，兩個國家的經濟都會放緩，美國更可能失去上百萬個職位。

不過，特朗普一直都堅稱中國作弊，指控中國盜取美國知識產權，操控貨幣，和最近收回之前的談判的部分承諾。

特朗普有信心中國會率先讓步，更發表推文說，關稅會令我們國家更強大，而不是更弱，坐好等著看吧。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。