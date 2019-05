【KTSF 黃恩光報導】

舊金山一間過百年歷史的殯儀館的地址,計劃興建12層高的住宅大廈。

舊金山商業時報報導指出,舊金山發展商Martin Building公司,計劃在Sutter街夾Polk街興建有197個住宅單位的大廈,其中包括零售及辦公室用地。

這份發展計劃的地點,包括位於Sutter街1123號的廣福生殯儀館,殯儀館的網站資料顯示,這間殯儀館有超過150年歷史,是舊金山其中一間歷史最悠久的殯儀館。

發展商計劃在這裡興建12層高的大廈,197個住宅單位之中,有30個是可負擔單位。

報導指出,殯儀館的兩層建築不會受影響,至於殯儀館會不會繼續在這裡經營就不清楚,本台聯繫過殯儀館,可是對方不願置評。

