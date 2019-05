【KTSF 陳令楠報導】

舊金山近海旁有一間一睡房可負擔出租單位,接受中等收入人士申請。

這間公寓大廈位於Beale街388號,放租的一睡房單位,月租為2,777元,接受Section 8第八段房屋補助券持有人的申請。

申請人年收入限制方面,一人家庭不得超過99,500元,二人家庭不得超過113,650元,三人家庭不得超過127,850元。

有舊金山重建局的推薦書將會獲得第一優先,有舊金山市長辦公室房屋發展部發出的租客安置書的就獲得第二優先,在舊金山居住或者工作的

民眾就獲得第三優先。

申請截止日期為5月14號下週二下午5點,申請詳情,請瀏覽:http://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs6cLUAR

