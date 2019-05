特朗普私人律師出訪烏克蘭 促當地政府調查拜登

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統的私人律師朱利安尼即將出訪烏克蘭,他強調此行不是鼓勵外國政府影響2020年美國大選,而是幫助調查一些案件,可能有利特朗普。

朱利安尼計劃前往烏克蘭,與該國候任總統澤連斯基會面,目的是要催促烏克蘭調查可能對特朗普有利的事情,當中包括調查有關在2016美國大選期間,烏克蘭公開特朗普前競選工程主席Paul Manfort的負面材料,如果破壞這些證據,有可能影響Manafort被定罪。

朱利安尼又說,他也希望烏克蘭新任政府調查前副總統拜登,有否在2016年向前烏克蘭政府施壓,罷免該國時任最高檢察官。

當時這名檢察官正在調查烏克蘭一間天然氣公司涉嫌的貪腐案,而拜登的兒子Hunter當時就是這間天然氣公司董事會的成員。

朱利安尼此行引發爭議,因為以往從來沒有總統的私人律師,尋求外國政府協助破壞政敵競選。

民主黨人譴責朱利安尼是叫外國政府干預美國總統大選,直指這樣做等同重蹈2016年的覆徹,俄羅斯干預大選,幫助特朗普入主白宮。

朱利安尼強調,他此行不是鼓勵外國政府干預2020年美國大選,因為大選還有一年半時間,而是想將事情調查清楚。

有親特朗普人士指出,只要將拜登與烏克蘭的貪腐案扯上關係,不論是真與否,都可以好似希拉莉一樣把拜登拉倒。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。