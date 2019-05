【KTSF 江良慧報導】

麻省發生狗咬死人事件,一個只有14歲的少年,如常到一個家庭幫忙照顧一些狗的時候,被狗咬死。

事發於Dighton市,有人週四晚打911報警,說在鄰居家發現一個14歲少年屍體,據報攻擊少年的幾隻狗已經被當局帶走。

鄰居表示,在晚上8時左右,事發時沒有聽到特別的聲響,事後才知道發生狗咬人。

警方人員通宵在現場搜證調查,警方圍起的警戒綫,到隔天還在。

一個曾幫手維修房屋的裝修師傅說,屋主經營狗隻訓練生意,有大約10至15隻狗,受訓協助警察執勤。

消息指少年是一名9年級學生,經常會到上址幫忙照顧犬隻,事發當晚家人發現他很久都未離開,於是請鄰居察看,才發現他被攻擊。

