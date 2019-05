【i-CABLE】

美國聯邦通信委會員表決一致通過,拒絕中國電訊商中國移動在美國提供電訊服務。

委員會是以5票反對,零票贊成,一致拒絕中國移動的申請。

主席帕伊指有明顯的風險,中國政府會利用中國移動作出損害美國國家安全和經濟利益的行動,包括利用電話網絡加強收集政府部門和其他目標機構的情報等。

帕伊又指,委員會亦會重新檢視是否取消另外兩間中國電訊公司中國聯通和中國電信在美國提供電訊服務的准許。

中國移動的申請於2011年提交,如果獲得批准,將可以接觸美國的電話線、光籤、手機網絡和通訊衛星等。

