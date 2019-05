【KTSF 江良慧報導】

有萬人迷之稱的英國前國腳碧咸,因為開車時玩手機,在英國被罰停牌半年。

44歲的碧咸,去年11月被人拍攝到在倫敦街上駕駛時使用手機,碧咸之後承認違規,週四到民事法庭聽取裁決。

法官裁定碧咸須扣6分及罰款,由於碧咸之前已曾因2次駕駛超速被扣6分,故此現在被扣分數累積至12分,要停牌半年,期間他不可以駕駛任何車輛或電單車,並要支付750英鎊罰款。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。